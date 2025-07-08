Українці втратили інтерес до доларів та скуповують євро

За даними центробанку, українці червні купили на готівковому ринку 1,796 млрд доларів та продали 1,474 млрд доларів. Таким чином, українці купили на 322 млн доларів більше, ніж продали.

Частка доларів у валютному обсязі постійно знижується з початку року. У червні українці купили доларів на 1,158 млрд доларів та продали 1,115 млрд доларів.

Частка євро вже досягла половини від цього обсягу - громадяни купили на 577 млн доларів та продали на 301 млн доларів в еквіваленті.

Чиста купівля доларів становила в червні 44 млн доларів, тоді як євро - 276 млн в доларовому еквіваленті.



Курс євро

Нагадаємо курс євро значно зріс до долара за останні місяці. За перше півріччя 2025 року індекс долара показав найгіршу першу половину року з 1973 року, оскільки хаотичне введення Трампом тарифів викликало побоювання з приводу економіки США і безпеки казначейських облігацій.

Американська валюта впала до найнижчого рівня за останні три роки по відношенню до євро

В Україні курс євро наблизився до 50 гривень, у той час як курс долара відносно стабільний біля рівня 42 гривні.