Українці визначилися зі ставленням до "простих жителів Росії"

У травні 2024 року у 94% випадків висловлювання українців щодо "Росії" є негативними або критичними і лише в 5% випадках - нейтральні або позитивні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Щодо "простих жителів Росії" ситуація лише трохи краща - у 80% випадках слова та словосполучення є негативними, а в 6% - нейтральними чи позитивними (і ще 14% відповіли, що не мають асоціацій чи не можуть відповісти).

Соціологи наводять отримані слова та словосполучення (помаранчевим - негативні та критичні, синім - відносно нейтральні та позитивні).

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, мрія Росії - трансформувати український дискурс з "Росія - наш екзистенційний ворог і наше виживання залежить від успішності опору агресору" на "Наш головний ворог - усередині країни".

"Опитування КМІС (та інших компаній) засвідчують, що українці все ж усвідомлюють екзистенційну загрозу від Росії. Нещодавнє опитування показало, що більшість це розуміють, зокрема, 60% вірять, що Росія хоче знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид", - сказав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.