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Украинцы определились с отношением к "простым жителям России"

Украина, Четверг 18 июля 2024 12:59
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Украинцы определились с отношением к "простым жителям России" Фото: Украинцы крайне негативно относятся к северным соседям (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В мае 2024 года в 94% случаев высказывания украинцев относительно "России" являются негативными или критическими и только в 5% случаях - нейтральные или положительные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Относительно "простых жителей России" ситуация лишь немного лучше - в 80% случаях слова и словосочетания отрицательные, а в 6% - нейтральные или положительные (и еще 14% ответили, что не имеют ассоциаций или не могут ответить).

Украинцы определились с отношением к &quot;простым жителям России&quot;

Социологи приводят полученные слова и словосочетания (оранжевые - отрицательные и критические, синие - относительно нейтральные и положительные).

Украинцы определились с отношением к &quot;простым жителям России&quot;

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, мечта России – трансформировать украинский дискурс из "Россия – наш экзистенциальный враг и наше выживание зависит от успешности сопротивления агрессору" на "Наш главный враг – внутри страны".

"Опросы КМИС (и других компаний) свидетельствуют, что украинцы все же осознают экзистенциальную угрозу от России. Недавний опрос показал, что большинство это понимают, в частности, 60% верят, что Россия хочет уничтожить украинскую нацию или осуществить физический геноцид", - сказал он. .

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев (60%) считают, что целью России является уничтожение украинской нации (34%) или осуществить физический геноцид большинства населения (26%).

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