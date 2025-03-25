Українці визначилися з тим, коли проводити вибори

Лише 22% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських виборів в Україні до завершення війни. Більшість опитаних (66%) ставляться до цього негативно.

Відповідаючи на запитання, через який проміжок часу після завершення війни і воєнного стану можна буде проводити вибори, 36% респондентів зазначають, що вибори президента України слід проводити одразу, 35% - через 6 місяців після припинення воєнного стану, 16% - через 1 рік, 2% - через 2 роки, 4% - пізніше.

Стосовно виборів до Верховної Ради, то 40% опитаних вважають, що ці вибори слід проводити одразу після завершення війни та скасування воєнного стану, 35% - через 6 місяців після припинення воєнного стану, 14% - через 1 рік, 1% - через 2 роки, 2% - пізніше.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.