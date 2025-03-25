Украинцы определились с тем, когда проводить выборы

Только 22% опрошенных положительно относятся к идее проведения президентских или парламентских выборов в Украине до завершения войны. Большинство опрошенных (66%) относятся к этому негативно.

Отвечая на вопрос, через какой промежуток времени после завершения войны и военного положения можно будет проводить выборы, 36% респондентов отмечают, что выборы президента Украины следует проводить сразу, 35% - через 6 месяцев после прекращения военного положения, 16% - через 1 год, 2% - через 2 года, 4% - позже.

Относительно выборов в Верховную Раду, то 40% опрошенных считают, что эти выборы следует проводить сразу после завершения войны и отмены военного положения, 35% - через 6 месяцев после прекращения военного положения, 14% - через 1 год, 1% - через 2 года, 2% - позже.

Опрос проводился Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.