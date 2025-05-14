Українці визначилися, коли проводити вибори

Переважна більшість українців продовжують дотримуватися думки про неможливість виборів до повного завершення війни і укладання мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
У травні 2025 рок КМІС повторно постав запитання про те, чи варто проводити національні вибори у разі оголошення перемир’я та за умови гарантій безпеки.
За даними опитування, переважна більшість українців (71%) не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз - 25%.
При цьому порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз - з 19% до 25%. Водночас з 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 2-12 травня 2025 року було опитано 1010 респондентів.
Нагадаємо, дані опитування Центру Разумкова в березні 2025 року свідчать, що лише 22% українців позитивно ставляться до проведення президентських чи парламентських виборів в до завершення війни. Більшість опитаних (66%) ставляться до цього негативно.
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що "вибори можуть бути протягом пів року після правового режиму воєнного стану, точніше - не раніше".
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