Українці визначилися, коли проводити вибори

У травні 2025 рок КМІС повторно постав запитання про те, чи варто проводити національні вибори у разі оголошення перемир’я та за умови гарантій безпеки.

За даними опитування, переважна більшість українців (71%) не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз - 25%.

При цьому порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз - з 19% до 25%. Водночас з 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 2-12 травня 2025 року було опитано 1010 респондентів.