Украинцы определились, когда проводить выборы

Подавляющее большинство украинцев продолжают придерживаться мнения о невозможности выборов до полного завершения войны и заключения мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
В мае 2025 года КМИС повторно задал вопрос о том, стоит ли проводить национальные выборы в случае объявления перемирия и при условии гарантий безопасности.
По данным опроса, подавляющее большинство украинцев (71%) не поддерживают проведение выборов после перемирия даже с гарантиями безопасности, а считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Считают, что выборы следует проводить после перемирия или даже уже сейчас - 25%.
При этом по сравнению с мартом 2025 года стало немного больше тех, кто поддерживает проведение выборов после перемирия или прямо сейчас - с 19% до 25%. В то же время с 78% до 71% стало меньше тех, кто считает, что выборы должны быть только после полного завершения войны.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 2-12 мая 2025 года было опрошено 1010 респондентов.
Напомним, данные опроса Центра Разумкова в марте 2025 года свидетельствуют, что только 22% украинцев положительно относятся к проведению президентских или парламентских выборов в до завершения войны. Большинство опрошенных (66%) относятся к этому негативно.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что "выборы могут быть в течение полугода после правового режима военного положения, точнее - не раньше".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.