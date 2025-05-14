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Українці визначилися, коли проводити вибори

Україна, Середа 14 травня 2025 11:23
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Українці визначилися, коли проводити вибори Фото: українці поки не хочуть виборів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Переважна більшість українців продовжують дотримуватися думки про неможливість виборів до повного завершення війни і укладання мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

У травні 2025 рок КМІС повторно постав запитання про те, чи варто проводити національні вибори у разі оголошення перемир’я та за умови гарантій безпеки.

За даними опитування, переважна більшість українців (71%) не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз - 25%.

При цьому порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз - з 19% до 25%. Водночас з 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

Українці визначилися, коли проводити вибори

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 2-12 травня 2025 року було опитано 1010 респондентів.

Нагадаємо, дані опитування Центру Разумкова в березні 2025 року свідчать, що лише 22% українців позитивно ставляться до проведення президентських чи парламентських виборів в до завершення війни. Більшість опитаних (66%) ставляться до цього негативно.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що "вибори можуть бути протягом пів року після правового режиму воєнного стану, точніше - не раніше".

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