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Украинцы определились, когда проводить выборы

Украина, Среда 14 мая 2025 11:23
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Украинцы определились, когда проводить выборы Фото: украинцы пока не хотят выборов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подавляющее большинство украинцев продолжают придерживаться мнения о невозможности выборов до полного завершения войны и заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В мае 2025 года КМИС повторно задал вопрос о том, стоит ли проводить национальные выборы в случае объявления перемирия и при условии гарантий безопасности.

По данным опроса, подавляющее большинство украинцев (71%) не поддерживают проведение выборов после перемирия даже с гарантиями безопасности, а считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Считают, что выборы следует проводить после перемирия или даже уже сейчас - 25%.

При этом по сравнению с мартом 2025 года стало немного больше тех, кто поддерживает проведение выборов после перемирия или прямо сейчас - с 19% до 25%. В то же время с 78% до 71% стало меньше тех, кто считает, что выборы должны быть только после полного завершения войны.

Украинцы определились, когда проводить выборы

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 2-12 мая 2025 года было опрошено 1010 респондентов.

Напомним, данные опроса Центра Разумкова в марте 2025 года свидетельствуют, что только 22% украинцев положительно относятся к проведению президентских или парламентских выборов в до завершения войны. Большинство опрошенных (66%) относятся к этому негативно.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что "выборы могут быть в течение полугода после правового режима военного положения, точнее - не раньше".

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