Украинцы определились, когда проводить выборы

В мае 2025 года КМИС повторно задал вопрос о том, стоит ли проводить национальные выборы в случае объявления перемирия и при условии гарантий безопасности.

По данным опроса, подавляющее большинство украинцев (71%) не поддерживают проведение выборов после перемирия даже с гарантиями безопасности, а считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Считают, что выборы следует проводить после перемирия или даже уже сейчас - 25%.

При этом по сравнению с мартом 2025 года стало немного больше тех, кто поддерживает проведение выборов после перемирия или прямо сейчас - с 19% до 25%. В то же время с 78% до 71% стало меньше тех, кто считает, что выборы должны быть только после полного завершения войны.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 2-12 мая 2025 года было опрошено 1010 респондентов.