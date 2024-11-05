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Українці визначилися, кого не можна допускати до президентських та парламентських виборів

Фото: українці проти того, щоб мігранти балотувалися на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці в цілому не проти, щоб на президентських та парламентських виборах голосували мігранти до Європи. Але балотуватися вони не зможуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Відносна більшість опитаних вважають, що на перших повоєнних виборах Верховної Ради та президента України повинні мати право голосувати (обирати) громадяни, які під час війни виїхали з України і не повернулися назад (відповідно 47% і 48%). Проти виступають 36% і 35,5% відповідно.

Переважна більшість (81-82%) опитаних вважають, що на перших повоєнних виборах Верховної Ради, президента України, міських/сільських голів та депутатів міських/ сільських рад не повинні мати право обиратися громадяни, які під час війни виїхали з України і не повернулися назад.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова з 15 по 20 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, до ідеї запровадження електронного голосування на виборах усіх рівнів, у тому числі за президента, позитивно ставляться 33% українців. Відносна більшість (42-43%) опитаних ставляться негативно до інтернет-виборів.

Майже третина (31%) опитаних при запровадженні електронного голосування на виборах вважають, що воно може відбуватися через "Дію", 15% ˗ що потрібно буде створити новий спеціалізований сервіс.

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