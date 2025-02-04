Українці витратили на новорічні подарунки 3 мільйони гривень: що купували найчастіше

Серед найпопулярніших товарів у категорії "Подарунки" опинилися свічки (середня ціна 200 гривень), адвент-календарі (1025 гривень), запальнички (350 гривень), квіти (500 гривень) та новорічні набори (429 гривень). Загалом медіанна ціна подарунка, придбаного через OLX Доставка, склала 320 гривень.

Чоловіки найчастіше отримували у подарунок запальнички, шампури, брелоки та ремені (середня вартість - 499 гривень), тоді як жінкам дарували адвент-календарі, косметику, браслети та мило (500 гривень). Для дітей найпопулярнішими подарунками стали іграшки, набори, адвент-календарі та товари за мотивами мультсеріалу "Щенячий патруль" (350 гривень).

Окремою категорією стали вироби ручної роботи. У грудні на OLX розмістили понад 4,7 тисячі оголошень про свічки хендмейд (199 гривень), 152 оголошення про мило (120 гривень) та 220 оголошень про іграшки (380 гривень).