Украинцы потратили на новогодние подарки 3 миллиона гривен: что покупали чаще всего

Среди самых популярных товаров в категории "Подарки" оказались свечи (средняя цена 200 гривен), адвент-календари (1025 гривен), зажигалки (350 гривен), цветы (500 гривен) и новогодние наборы (429 гривен). В общем медианная цена подарка, приобретенного через OLX Доставка, составила 320 гривен.

Мужчины чаще всего получали в подарок зажигалки, шампуры, брелоки и ремни (средняя стоимость - 499 гривен), тогда как женщинам дарили адвент-календари, косметику, браслеты и мыло (500 гривен). Для детей самыми популярными подарками стали игрушки, наборы, адвент-календари и товары по мотивам мультсериала "Щенячий патруль" (350 гривен).

Отдельной категорией стали изделия ручной работы. В декабре на OLX разместили более 4,7 тысячи объявлений о свечах хендмейд (199 гривен), 152 объявления о мыле (120 гривен) и 220 объявлений об игрушках (380 гривен).