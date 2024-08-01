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Президент, парламент, уряд, ЗСУ: кому довіряють та не довіряють українці

Україна, Четвер 01 серпня 2024 14:13
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Президент, парламент, уряд, ЗСУ: кому довіряють та не довіряють українці Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2024 року найбільшою довірою серед українців користуються Збройні сили України. Їм довіряють 91% респондентів (у тому числі 50% повністю довіряють).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, яке провів Національний демократичний інститут (НДІ).

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 45% опитаних, не довіряють - 28%.

Як зазначають соціологи, довіра до уряду та президента Зеленського залишається відносно високою порівняно з опитуваннями, проведеними до початку повномасштабного вторгнення. З грудня 2021 року, коли довіра складала 18%, цей показник різко зріс після початку повномасштабного вторгнення та наразі стабілізувався на рівні 45%.

Крім того, прем’єр-міністр України Денису Шмигалю довіряють 24% опитаних, не довіряють - 38%. Уряду в цілому довіряють 20%, не довіряють 43%.

Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку довіряють 16% респондентів, не довіряють - 46%. Верховній Раді в цілому довіряють 11%, не довіряють - 56%.

Президент, парламент, уряд, ЗСУ: кому довіряють та не довіряють українці

Загальнонаціональне телефонне опитування 8 - 25 травня 2024 року серед 2 508 українців. Польові роботи проводилися Київським міжнародним інститутом соціології КМІС.

Нагадаємо, у червні 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігав найвищий рівень довіри українців. Повністю або частково Зеленському довіряли 53,8% українців, не довіряли 37,8%, баланс довіри-недовіри становив 16,0%.

Однак ще в січні президенту довіряли майже 70% громадян, а баланс довіри-недовіри Зеленському склав 44,5%.

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