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Українці відповіли, що влада повинна зробити з УПЦ Московського патріархату

Фото: повну заборону УПЦ Московського патріархату підтримують 63% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2024 року 83% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані опитування КМІС.

Зокрема, 63% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою. Ще 20% зараз виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Водночас на думку 12% респондентів нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

Також респондентам ставилося запитання, довіряють вони чи ні УПЦ МП. За даними опитування, 82% українців не довіряють УПЦ МП, довіряють - 8%, а ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 20-25 квітня 2024 року серед 1220 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект про припинення діяльності релігійних організацій, що мають відношення до Росії. Це наближає Україну до офіційної заборони УПЦ Московського патріархату.

Однак в цілому цей закон досі не ухвалений.

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УПЦ МП