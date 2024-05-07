RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы ответили, что власть должна сделать с УПЦ Московского патриархата

Фото: полный запрет УПЦ Московского патриархата поддерживают 63% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2024 83% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В частности, 63% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена. Еще 20% сейчас выступают за несколько более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.

В то же время, по мнению 12% респондентов, ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.

Также респондентам ставился вопрос, доверяют они или нет УПЦ МП. По данным опроса, 82% украинцев не доверяют УПЦ МП, доверяют – 8%, а еще 11% не смогли определиться со своим мнением.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 20-25 апреля 2024 среди 1220 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, в октябре 2023 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о прекращении деятельности религиозных организаций, имеющих отношение к России. Это приближает Украину к официальному запрету УПЦ Московского патриархата.

Однако в целом этот закон до сих пор не принят.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЦ МП