Українці відповіли, що для них важливіше: вступ до ЄС чи до НАТО

При цьому 7% віддали перевагу євроінтеграції України, а 12% заявили, що членство в НАТО зараз важливіше.

Ще 15% назвали не важливим ні те, ні інше.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 25 червня 2024 року стартував формальний початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Згідно з поточними планами, нова велика хвиля розширення Євросоюзу можлива у 2030 році.

За даними опитування Центру Разумкова, на початку 2024 року близько половини респондентів, що Україна стане членом ЄС упродовж п'яти років. Крім того, 15% вважають, що Україна стане членом ЄС через 5-10 років, ще 5% – через 10-20 років.

Україна поки що не отримувала запрошення до НАТО, і на найближчому саміті Альянсу у Вашингтоні цього запрошення не очікується.