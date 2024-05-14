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Українці відповіли, що робитимуть у разі масових відключень світла

Фото: українці планують дії на випадок масових відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якщо ситуація з енергозабезпеченням в Україні буде погіршуватись, 54% опитаних планують використовувати індивідуальні накопичувачі електроенергії, 43% - альтернативні джерела енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, пунктами незламності планують скористатися 22%, послугами громадських місць - 19%. Ще 5% розглядають можливість зміни місця проживання в межах України, а 4% планують виїхати за кордон у випадку погіршення енергозабезпечення.

Дві третини (66%) опитаних вказали, що стабільне забезпечення електроенергією є важливим для них, проте є можливість терпіти короткочасні перебої. Ще 27 % зазначили, що стабільне енергозабезпечення є надзвичайно важливим для них.

Три чверті (76%) респондентів чули про заклики представників енергетичної галузі до зменшення споживання електроенергії в пікові години. 

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 травня 2024 року серед 1200 респондентів. Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, через російські удари Україна втратила значну частину генерації тому без обмежень в Україні буде складно обійтися.

Водночас, обмеження зараз застосовуються лише для промисловості та бізнесу, але не для населення.

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Відключеня світла