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Украинцы ответили, что будут делать в случае массовых отключений света

Фото: украинцы планируют действия на случай массовых отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если ситуация с энергообеспечением в Украине будет ухудшаться, 54% опрошенных планируют использовать индивидуальные накопители электроэнергии, 43% – альтернативные источники энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, пунктами несокрушимости планируют воспользоваться 22%, услугами общественных мест – 19%. Еще 5% рассматривают возможность смены места жительства в пределах Украины, а 4% планируют уехать за границу в случае ухудшения энергообеспечения.

Две трети (66%) опрошенных указали, что стабильное обеспечение электроэнергией важно для них, однако есть возможность терпеть кратковременные перебои. Еще 27% отметили, что стабильное энергообеспечение чрезвычайно важно для них.

Три четверти (76%) респондентов слышали о призывах представителей энергетической отрасли к уменьшению потребления электроэнергии в пиковые часы.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 мая 2024 среди 1200 респондентов. Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, из-за российских ударов Украина потеряла значительную часть генерации, поэтому без ограничений в Украине будет сложно обойтись.

В то же время, ограничения сейчас применяются только для промышленности и бизнеса, но не для населения.

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Отключения света