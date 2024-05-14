Украинцы ответили, что будут делать в случае массовых отключений света

Кроме того, пунктами несокрушимости планируют воспользоваться 22%, услугами общественных мест – 19%. Еще 5% рассматривают возможность смены места жительства в пределах Украины, а 4% планируют уехать за границу в случае ухудшения энергообеспечения.

Две трети (66%) опрошенных указали, что стабильное обеспечение электроэнергией важно для них, однако есть возможность терпеть кратковременные перебои. Еще 27% отметили, что стабильное энергообеспечение чрезвычайно важно для них.

Три четверти (76%) респондентов слышали о призывах представителей энергетической отрасли к уменьшению потребления электроэнергии в пиковые часы.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 мая 2024 среди 1200 респондентов. Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.