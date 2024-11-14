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Українці відповіли, якою мовою розмовляють вдома

Україна, Четвер 14 листопада 2024 10:50
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Українці відповіли, якою мовою розмовляють вдома Фото: Українською мовою розмовляють вдома більшість громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (58%) розмовляють вдома українською мовою, ще 9% респондентів розмовляють російською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас 31% опитаних розмовляють і українською, і російською.

Українці відповіли, якою мовою розмовляють вдома

Серед тих, хто зазвичай розмовляє вдома тільки українською або тільки російською, тільки 7% перейшли на неї нещодавно.

Українці відповіли, якою мовою розмовляють вдома

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року. Всього було опитано 2000 мешканців України віком 18 років і старше. До вибірки не включені громадяни, які наразі перебувають за межами України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для кожного показника не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, у червні 2024 року 95% опитаних вважають себе етнічними українцями, 2% - етнічними росіянам. До початку війни, у 2021 році, українцями вважали себе 87% респондентів, росіянами - 9%.

За даними опитування Центру Разумкова, у червні 2024 року 75,5% респондентів, відповідаючи на запитання, якою мовою більш престижно розмовляти серед їх друзів і колег по роботі чи навчанню, назвали українську мову, 6% - російську.

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