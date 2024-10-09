Українці у вересні придбали понад 4 тисячі електромобілів: названо моделі-лідери

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4157 штук, з яких нових – 870 екземплярів, а уживаних – 3287 одиниць. Цікаво, що серед 132 комерційних електромобілів новими були лише 13 авто.

У ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Zeekr 001 - 109 од.;

Volkswagen ID.4 - 103 од.;

Honda M-NV - 102 од.;

BYD Song Plus - 91 од.;

Nissan Ariya - 74 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів за вересень виглядає таким чином:

Nissan Leaf - 440 од.;

Tesla Model 3 - 325 од.;

Tesla Model Y - 310 од.;

Volkswagen e-Golf - 196 од.;

Hyundai Kona - 179 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тисячі електромобілів, з них 20% нові та 80 % - з пробігом. Для порівняння, у вересні українці придбали 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Лідерство у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster.