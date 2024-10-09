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Украинцы в сентябре приобрели более 4 тысяч электромобилей: названы модели-лидеры

Фото: украинцы в сентябре приобрели более 4 тысяч электромобилей (media.vw.com)
Автор: Константин Широкун

В сентябре украинцы зарегистрировали 4289 электромобилей. По отношению к сентябрю прошлого года спрос на "зеленые" авто уменьшился на 0,2%. Впрочем, доля новых машин в регистрациях электромобилей составила 21%, против 18% в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4157 штук, из которых новых – 870 экземпляров, а подержанных – 3287 единиц. Интересно, что среди 132 коммерческих электромобилей новыми были только 13 автомобилей.

В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:

  • Zeekr 001 – 109 ед.;
  • Volkswagen ID.4 – 103 ед.;
  • Honda M-NV – 102 ед.;
  • BYD Song Plus – 91 ед.;
  • Nissan Ariya - 74 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей за сентябрь выглядит следующим образом:

  • Nissan Leaf – 440 ед.;
  • Tesla Model 3 – 325 ед.;
  • Tesla Model Y – 310 ед.;
  • Volkswagen e-Golf – 196 ед.;
  • Hyundai Kona – 179 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 39,9 тысяч электромобилей, из них 20% новых и 80% - с пробегом. Для сравнения, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Лидерство в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжил удерживать кроссовер Renault Duster.

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