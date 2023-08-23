Украинцы в два раза лучше относятся к крымчанам, чем к жителям оккупированного Донбасса

Украинцы лучше относятся к жителям оккупированного Россией в 2014 году Крыму, чем жителям захваченных в то же время отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Социологической группы " Рейтинг ".

О теплом отношении к жителям оккупированного Крыма сообщили 46% респондентов, о нейтральном - 23%, о холодном - 31%. К жителям ОРДЛО отношение более негативное: 59% - холодное, 18% - нейтральное, 22% - теплое.

В то же время к жителям оккупированных в 2022 году территорий Херсонской и Запорожской областей отношение очень положительное: 83% - теплое, 11% - нейтральное, и только 5% - холодное.

Кроме того, 85% украинцев имеют теплое отношение к внутренне перемещенным лицам, еще 10% - нейтральное, холодное - только 5%.

Анонимное онлайн-интервью проведено Социологической группой Рейтинг на платформе Rating Online 16-20 августа среди 6050 респондентов. Выборка случайна, респонденты получали приглашения через мессенджеры и социальные сети. Ошибка репрезентативности – не более 1,5%.