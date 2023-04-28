UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Українці уламки ракети влучили в багатоповерхівку, постраждала дитина, - Київська ОВА

Фото: в Українці уламки ракети влучили в багатоповерхівку (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Українці Київської області уламки ракети під час нічної атаки впали на багатоповерхівку. Внаслідок чого постраждала дитина, її госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Київської ОВА Руслана Кравченка.

При цьому він зазначив, що всі ворожі цілі над Київською областю були знищені.

"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина - дівчинку доставили в Охматдит", - розповів Кравченко.

Він додав, що всі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога.

Нагадаємо, що Росія цієї ночі випустила по Україні 23 ракети, з них 21 збили, а також було знищено два БПЛА.

Додамо, всього під час атаки щонайменше 5 людей загинули, понад 10 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьУкраїнкаВійна Росії проти Україниракетный удар