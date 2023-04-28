В Українці уламки ракети влучили в багатоповерхівку, постраждала дитина, - Київська ОВА

При цьому він зазначив, що всі ворожі цілі над Київською областю були знищені.

"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина - дівчинку доставили в Охматдит", - розповів Кравченко.

Він додав, що всі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога.

Нагадаємо, що Росія цієї ночі випустила по Україні 23 ракети, з них 21 збили, а також було знищено два БПЛА.

Додамо, всього під час атаки щонайменше 5 людей загинули, понад 10 отримали поранення.

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