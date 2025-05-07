Українці цінують зручне розташування аптек та вважають, що конкуренція забезпечує нижчі ціни, - дослідження

За результатами опитування, 71% респондентів відзначають: що більше аптек в населеному пункті, то легше знайти потрібні ліки. 66,8% опитаних також підтверджують, що більша кількість аптек сприяє пошуку кращої ціни на лікарські засоби.

Дослідження демонструє, що конкуренція між аптеками позитивно впливає на споживчий вибір. Понад половина респондентів (56,9%) переконані, що вона покращує пропозицію та ціну на ліки для покупців.

Показовим є той факт, що 68,4% українців не знали про те, що нові правила регулювання фармацевтичного ринку можуть призвести до закриття аптек, особливо в малих населених пунктах та прифронтовій зоні. 90% висловили негативне ставлення до ймовірного зникнення аптек у цих регіонах.

Дослідження також виявило тенденцію до створення запасів ліків через побоювання щодо зростання цін чи їх відсутності в майбутньому (загалом 53,1%): 37,6% респондентів повідомили, що намагаються купувати із запасом, а 15,5% відповіли, що не мають можливості купувати із запасом, але хотіли б.

73,9% опитаних також зазначили важливою можливість отримати консультацію фармацевта безпосередньо в аптеці. При цьому 58,9% опитаних відзначають важливість консультації про ціни на аналоги призначених лікарем препаратів, а 26,5% зазначили, що їм необхідна попередня консультація фармацевта щодо того, які ліки приймати, зважаючи на симптоми, перш ніж підуть до лікаря.

Опитування було проведено у квітні 2025 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus серед респондентів віком 18+ років на території України (за виключенням тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться активні бойові дії).