Украинцы ценят удобное расположение аптек и считают, что конкуренция обеспечивает более низкие цены, - исследование

По результатам опроса, 71% респондентов отмечают: чем больше аптек в населенном пункте, тем легче найти нужные лекарства. 66,8% опрошенных также подтверждают, что большее количество аптек способствует поиску лучшей цены на лекарственные средства.

Исследование демонстрирует, что конкуренция между аптеками положительно влияет на потребительский выбор. Более половины респондентов (56,9%) убеждены, что она улучшает предложение и цену на лекарства для покупателей.

Показателен тот факт, что 68,4% украинцев не знали о том, что новые правила регулирования фармацевтического рынка могут привести к закрытию аптек, особенно в малых населенных пунктах и прифронтовой зоне. 90% выразили негативное отношение к вероятному исчезновению аптек в этих регионах.

Исследование также выявило тенденцию к созданию запасов лекарств из-за опасений относительно роста цен или их отсутствия в будущем (всего 53,1%): 37,6% респондентов сообщили, что пытаются покупать с запасом, а 15,5% ответили, что не имеют возможности покупать с запасом, но хотели бы.

73,9% опрошенных также отметили важной возможность получить консультацию фармацевта непосредственно в аптеке. При этом 58,9% опрошенных отмечают важность консультации о ценах на аналоги назначенных врачом препаратов, а 26,5% отметили, что им необходима предварительная консультация фармацевта относительно того, какие лекарства принимать, учитывая симптомы, прежде чем пойдут к врачу.

Опрос был проведен в апреле 2025 года методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus среди респондентов в возрасте 18+ лет на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия).