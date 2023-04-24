Українці стали значно менше побоюватися зростання цін та падіння гривні

Індекс поточного становища зріс і складає 51,4, що на 3,4 п. вище за рівень цього показника у лютому. Індекс економічних очікувань у березні зріс на 5,5 п. та складає 117,6 п.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,5 п. та складає 126,7 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1 п. та складає 177,3 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 9,4 п. та складає 125,7 п.

"Обережні тенденції покращення споживчих настроїв та впевненості у національній валюті, які ми фіксували з початку року, продовжуються, і в березні ми вже говоримо про статистично значущі позитивні зміни у цих показниках. Це відбувається на фоні хоча і важкої, але стабільної ситуації на фронті, зменшенням російських ракетних обстрілів та суттєвій стабілізації електропостачання", - коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.