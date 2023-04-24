Украинцы стали гораздо меньше опасаться роста цен и падения гривны

В марте 2023 года Индекс потребительских настроений в Украине вырос на 4,6 пункта и составляет 91,2 п. Украинцы стали меньше опасаться инфляции и девальвации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
Индекс текущего положения вырос и составляет 51,4, что на 3,4 п. выше уровня этого показателя в феврале. Индекс экономических ожиданий в марте вырос на 5,5 п. и составляет 117,6 п.
В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,5 п. и составляет 126,7 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 1 п. и составляет 177,3 п. уменьшился на 9,4 п. и составляет 125,7 п.
"Осторожные тенденции улучшения потребительских настроений и уверенности в национальной валюте, которые мы фиксировали с начала года, продолжаются, и в марте мы уже говорим о статистически значимых положительных изменениях в этих показателях. Это происходит на фоне хотя и тяжелой, но стабильной ситуации на фронте, уменьшения российских ракетных обстрелов и существенной стабилизации электроснабжения", - комментируют аналитики Info Sapiens.
Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 его осуществляет Info Sapiens.
Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.
Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.
Инфляционные и курсовые ожидания в Украине в апреле 2023 улучшились. Банкиры прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,38 грн/доллар. Банкиры улучшили ожидание роста потребительских цен за следующие 12 месяцев до 17,4% с 22,9% в январе.
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