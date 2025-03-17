Українці стали менше побоюватися зростання цін та курсу долара

Індекс споживчих настроїв українців в лютому 2025 року зріс на 0,7 пункти та становить 76,3 пунктів. Зростання цін та курсу долара менше хвилює українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зменшився і складає 53,3 п., що на 4,6 п. нижче за рівень цього показника у січні. Індекс економічних очікувань в лютому зріс на 4,2 п. та складає 91,6 п.

У лютому показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1 п. та складає 123,1 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 3,9 п. та складає 181,4 п.. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 8,8 п. та складає 158,3 п.

"У лютому 2025 року індекс споживчих настроїв та його складові без статистично значимих змін. Спостерігається продовження помірковано позитивної динаміки по економічним очікуванням. При цьому, спостерігається незначиме зниження індексу поточного становища (зменшився як індекс матеріального становища, так і доцільності великих покупок", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.