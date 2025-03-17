Украинцы стали меньше опасаться роста цен и курса доллара

Индекс потребительских настроений украинцев в феврале 2025 года вырос на 0,7 пункта и составляет 76,3 пунктов. Рост цен и курса доллара меньше волнует украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens .

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 53,3 п., что на 4,6 п. ниже уровня этого показателя в январе. Индекс экономических ожиданий в феврале вырос на 4,2 п. и составляет 91,6 п.

В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1 п. и составляет 123,1 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 3,9 п. и составляет 181,4 п.. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 8,8 п. и составляет 158,3 п.

"В феврале 2025 года индекс потребительских настроений и его составляющие без статистически значимых изменений. Наблюдается продолжение умеренно положительной динамики по экономическим ожиданиям. При этом, наблюдается незначительное снижение индекса текущего положения (уменьшился как индекс материального положения, так и целесообразности крупных покупок", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса меньше 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.