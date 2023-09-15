Українці стали менше побоюватися безробіття, але більше падіння гривні та зростання цін

У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3 п. та складає 124,3 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,2 п. та складає 182,6 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 5,1 п. та складає 144,2 п.

"У серпні 2023 року спостерігається продовження тенденції на стабілізацію індексу споживчих настроїв. Ми бачимо незначне зростання індексу. Окрім цього, відбувається несуттєве зростання як індексу поточного становища, так і індексу економічних очікувань. Населення України трохи краще оцінює власне матеріальне становище та очікує позитивних змін. Ми продовжуємо спостерігати за динамікою розвитку ситуації і очікуємо осінніх результатів", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.