Українці стали менше боятися зростання цін та падіння курсу гривні

Індекс поточного становища зріс і складає 44,7, що на 2,3 п. вище за рівень цього показника у жовтні. Індекс економічних очікувань у листопаді зріс на 1,1 п. та складає 112,2 п.

У листопаді показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3,2 п. та складає 127,4 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 4,4 п. та складає 182,7 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 5,9 п. та складає 153,6 п.

"Показники споживчих настроїв (у тому числі поточного становища і очікувань), залишаються стабільними у листопаді порівняно до жовтня, на тлі стабільно важкої ситуації на фронті та в енергосистемі України у ці два місяці. Водночас українці у листопаді стали дещо менше боятися подальшого зростання цін та зниження курсу гривні", - коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.