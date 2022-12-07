Украинцы стали меньше бояться роста цен и падения курса гривны

Индекс текущего положения вырос и составляет 44,7, что на 2,3 п. выше уровня этого показателя в октябре. Индекс экономических ожиданий в ноябре вырос на 1,1 п. и составляет 112,2 п.

В ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 3,2 п. и составляет 127,4 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 4,4 п. и составляет 182,7 п. девальвационных ожиданий уменьшился на 5,9 п. и составляет 153,6 п.

"Показатели потребительских настроений (в том числе текущего положения и ожиданий) остаются стабильными в ноябре по сравнению с октябрем на фоне стабильно тяжелой ситуации на фронте и в энергосистеме Украины в эти два месяца. В то же время украинцы в ноябре стали несколько меньше бояться дальнейшего роста цен и понижение курса гривны", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 его осуществляет Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.