Українці стали більше побоюватися підвищення цін та падіння гривні

Індекс поточного становища зменшився і складає 55,9 п., що на 2,3 п. нижче за рівень цього показника у серпні. Індекс економічних очікувань у вересні зменшився на 10,9 п. та складає 83,8 п.

У вересні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,8 п. та складає 120,6 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 4,6 п. та складає 187,7 п.. Індекс девальваційних очікувань зріс на 7,2 п. та складає 169,7 п.

"Індекс споживчих настроїв продовжує демонструвати нестабільність. Після двох місяців відновлення, індекс знову показує негативну динаміку. Значення індексу суттєво менше за минулий місяць та нижче у порівнянні з минулим роком. Поточне становище населення без критичних змін, а драйвером негативної динаміки індексу виступають погіршені економічні очікування – населення гірше оцінює як власні матеріальні перспективи, так і перспективи економічного розвитку країни", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.