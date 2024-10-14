Украинцы стали больше опасаться повышения цен и падения гривны

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 55,9 п., что на 2,3 п. ниже уровня этого показателя в августе. Индекс экономических ожиданий в сентябре снизился на 10,9 п. и составляет 83,8 п.

В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,8 п. и составляет 120,6 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,6 п. и составляет 187,7 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 7,2 п. и составляет 169,7 п.

"Индекс потребительских настроений продолжает демонстрировать нестабильность. После двух месяцев восстановления индекс опять показывает негативную динамику. Значение индекса существенно меньше прошлогоднего и ниже по сравнению с прошлым годом. Текущее положение населения без критических изменений, а драйвером негативной динамики индекса выступают ухудшенные экономические ожидания – население хуже оценивает как собственные материальные перспективы, так и перспективы экономического развития страны», – комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.