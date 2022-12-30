Українці спрогнозували строки та умови вступу до ЄС та НАТО

У грудні 2022 року рекордна частка українців підтримує вступ України до Європейського Союзу - 79%. Від влади вимагають виконати всі вимоги заради вступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.
Порівняно з груднем 2021 року, частка громадян, які виступають за членство України в ЄС, зросла на 24%, водночас за рік частка тих, хто проти вступу країни до ЄС, впала на 27%
За даними опитування, 37% опитаних вірять, що після того як Україна виконає усі вимоги ЄС, країні запропонують повноцінне членство. Ще 23% сподіваються, що враховуючи обставини, країни члени ЄС підуть на поступки та запропонують Україні членство навіть якщо вона не виконає всіх необхідних умов. Водночас 28% вважають, що Україна все одно не стане повноцінним членом ЄС: їй або запропонують альтернативний статус (16%), або Україна так і залишиться на віки вічні у статусі кандидата (12%).
При цьому 60% опитаних вважають, що українська влада повинна виконувати всі вимоги європейських інституцій, якщо це зможе прискорити вступ України до ЄС. Не згодні з цим твердженням 19%, ще 21% опитаних не зміг визначитися зі своєю позицію щодо цього питання.
Оцінюючи шанси вступу України до НАТО, українці розділилися. Чверть вважає, що Україна зможе стати повноправним членом НАТО одразу після перемоги у війні. Стільки ж опитаних вважає, що, окрім перемоги, Україні ще доведеться реалізувати всі необхідні для вступу реформи. Ще 19% респондентів вірить, що Україну візьмуть до НАТО ще до закінчення війни, а 16% українців взагалі не дуже вірять в те, що Україна коли-небудь увійде до НАТО.
Половина (49%) українців вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки для України. Ще 9% респондентів вважають, що надійніше буде укласти угоду про стратегічну оборону з декількома країнами за винятком США. Водночас 7% опитаних вважають, що угоду про стратегічну оборону варто укладати виключно з США. Крім того, 17% українців переконані, що найкращим гарантом безпеки для України може стати лише сама Україна, шляхом розвитку власних збройних сил. Ще 9% продовжують підтримувати позаблоковий статус для України з міжнародними безпековими гарантіями.
Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до максимуму за історію спостережень.