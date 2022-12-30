Українці спрогнозували строки та умови вступу до ЄС та НАТО

Вступ до ЄС

Порівняно з груднем 2021 року, частка громадян, які виступають за членство України в ЄС, зросла на 24%, водночас за рік частка тих, хто проти вступу країни до ЄС, впала на 27%

За даними опитування, 37% опитаних вірять, що після того як Україна виконає усі вимоги ЄС, країні запропонують повноцінне членство. Ще 23% сподіваються, що враховуючи обставини, країни члени ЄС підуть на поступки та запропонують Україні членство навіть якщо вона не виконає всіх необхідних умов. Водночас 28% вважають, що Україна все одно не стане повноцінним членом ЄС: їй або запропонують альтернативний статус (16%), або Україна так і залишиться на віки вічні у статусі кандидата (12%).

При цьому 60% опитаних вважають, що українська влада повинна виконувати всі вимоги європейських інституцій, якщо це зможе прискорити вступ України до ЄС. Не згодні з цим твердженням 19%, ще 21% опитаних не зміг визначитися зі своєю позицію щодо цього питання.

Вступ до НАТО

Оцінюючи шанси вступу України до НАТО, українці розділилися. Чверть вважає, що Україна зможе стати повноправним членом НАТО одразу після перемоги у війні. Стільки ж опитаних вважає, що, окрім перемоги, Україні ще доведеться реалізувати всі необхідні для вступу реформи. Ще 19% респондентів вірить, що Україну візьмуть до НАТО ще до закінчення війни, а 16% українців взагалі не дуже вірять в те, що Україна коли-небудь увійде до НАТО.

Половина (49%) українців вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки для України. Ще 9% респондентів вважають, що надійніше буде укласти угоду про стратегічну оборону з декількома країнами за винятком США. Водночас 7% опитаних вважають, що угоду про стратегічну оборону варто укладати виключно з США. Крім того, 17% українців переконані, що найкращим гарантом безпеки для України може стати лише сама Україна, шляхом розвитку власних збройних сил. Ще 9% продовжують підтримувати позаблоковий статус для України з міжнародними безпековими гарантіями.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.