Українці сказали, які інституції та діячів підтримують найбільше: дані опитування

Українці більше довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному й очільнику ГУР Кирилу Буданову, аніж президенту Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати соціального дослідження, проведеного центром "Соціальний моніторинг" у період з 15 по 21 листопада 2024 року.
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Згідно з результатами опитування, позитивний баланс довіри-недовіри серед українців мають:
Крім того, до п'ятірки діячів за рівнем довіри громадян потрапили:
Якщо говорити про рівень довіри до інституцій, то найбільшу довіру, згідно з опитуванням, мають:
Позитивний баланс довіри має також Служба безпеки України (СБУ) - 52% опитаних їй довіряють, 42% - не довіряють.
З дослідження випливає, що респонденти найбільш позитивно оцінюють роботу:
Якщо говорити про політичні вподобання, найбільше опитаних українців готові проголосувати за умовну партію Валерія Залужного (34%).
За партію Володимира Зеленського - 12% громадян.
Замикає умовну трійку "Європейська солідарність" з рейтингом 9%.
Крім того, 7% опитаних проголосували б за умовну партію Кирила Буданова, а по 6% могли б отримати:
В умовному президентському рейтингу найбільше респондентів готові проголосувати за:
Згідно з опитуванням, 60% респондентів вважає, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямку, тоді як 30% - що у правильному.
Інші 10% не змогли дати відповідь на це запитання.
До трійки основних соціально-економічних проблем, які найбільше впливають на життя українців, потрапили:
Оцінюючи можливі терміни тривалості війни, більшість респондентів - 47% - відповіли, що війна триватиме ще понад рік.
Крім того, в межах опитування українців запитали про їхнє ставлення до заморожування та завершення війни.
60% опитаних сказали, що рішення про "заморожування війни" та початок переговорів з врегулювання конфлікту дуже або можливо потрібне.
При цьому 35% вважають це недоречним або категорично проти "заморожування" війни. Ще 4% відповісти на це питання не змогли.
Говорячи про можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану, підтримали таку ідею 33% опитаних громадян.
Тим часом 64% респондентів виступили проти.
Насамкінець, більшість респондентів не підтримує введення електронного голосування під час виборів - 57% проти 38%.
Однак в тому, що стосується можливості електронного голосування для українців за кордоном, думки розділились порівну - по 47% "за" і "проти".
Зазначимо, що дослідження було проведене на замовлення American Political Services, LLC (метод дослідження - телефонне інтерв'ю). В цілому було опитано 1200 респондентів. Статистична похибка дослідування не перевищує 2,9%.
Нагадаємо, впродовж вересня-жовтня поточного року 63% українців готові були терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.
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