Українці сказали, які інституції та діячів підтримують найбільше: дані опитування

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Кому з політичних діячів українці довіряють найбільше

Згідно з результатами опитування, позитивний баланс довіри-недовіри серед українців мають:

екс-головком і нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний (72% довіряють, 22% не довіряють)

начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (55% довіряють, 32% не довіряють)

Крім того, до п'ятірки діячів за рівнем довіри громадян потрапили:

президент України Володимир Зеленський

шоумен і громадський активіст Сергій Притула

чинний головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Яким інституціям українці довіряють найбільше

Якщо говорити про рівень довіри до інституцій, то найбільшу довіру, згідно з опитуванням, мають:

армія - 90%

волонтери - 80%

Головне управління розвідки (ГУР) МОУ - 61%

Православна церква України (ПЦУ) - 58%

громадські активісти - 58%

Позитивний баланс довіри має також Служба безпеки України (СБУ) - 52% опитаних їй довіряють, 42% - не довіряють.

Чию роботу українці оцінюють найвище і за кого б віддали голос

З дослідження випливає, що респонденти найбільш позитивно оцінюють роботу:

посла Валерія Залужного (66%)

очільника ГУР Кирила Буданова (65%)

президента Володимира Зеленського (46%)

голови СБУ Василя Малюка (43%)

головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського (37%)

Якщо говорити про політичні вподобання, найбільше опитаних українців готові проголосувати за умовну партію Валерія Залужного (34%).

За партію Володимира Зеленського - 12% громадян.

Замикає умовну трійку "Європейська солідарність" з рейтингом 9%.

Крім того, 7% опитаних проголосували б за умовну партію Кирила Буданова, а по 6% могли б отримати:

партія Дмитра Разумкова

"Батьківщина"

партія Сергія Притули

В умовному президентському рейтингу найбільше респондентів готові проголосувати за:

Валерія Залужного - 42%

Володимира Зеленського - 22%

Кирила Буданова - 18%

Петра Порошенка - 10%

Дмитра Разумкова - 7%

Ставлення громадян до ситуації в Україні під час війни

Згідно з опитуванням, 60% респондентів вважає, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямку, тоді як 30% - що у правильному.

Інші 10% не змогли дати відповідь на це запитання.

До трійки основних соціально-економічних проблем, які найбільше впливають на життя українців, потрапили:

хабарництво та корупція у владі (51%)

збільшення цін на продукти харчування (43%)

високі тарифи на комунальні послуги (39%)

Оцінюючи можливі терміни тривалості війни, більшість респондентів - 47% - відповіли, що війна триватиме ще понад рік.

Крім того, в межах опитування українців запитали про їхнє ставлення до заморожування та завершення війни.

60% опитаних сказали, що рішення про "заморожування війни" та початок переговорів з врегулювання конфлікту дуже або можливо потрібне.

При цьому 35% вважають це недоречним або категорично проти "заморожування" війни. Ще 4% відповісти на це питання не змогли.

Чи готові українці до виборів під час воєнного стану

Говорячи про можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану, підтримали таку ідею 33% опитаних громадян.

Тим часом 64% респондентів виступили проти.

Насамкінець, більшість респондентів не підтримує введення електронного голосування під час виборів - 57% проти 38%.

Однак в тому, що стосується можливості електронного голосування для українців за кордоном, думки розділились порівну - по 47% "за" і "проти".

Зазначимо, що дослідження було проведене на замовлення American Political Services, LLC (метод дослідження - телефонне інтерв'ю). В цілому було опитано 1200 респондентів. Статистична похибка дослідування не перевищує 2,9%.