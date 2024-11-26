Українці сказали, які інституції та діячів підтримують найбільше: дані опитування
Українці більше довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному й очільнику ГУР Кирилу Буданову, аніж президенту Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати соціального дослідження, проведеного центром "Соціальний моніторинг" у період з 15 по 21 листопада 2024 року.
Зміст
- Кому з політичних діячів українці довіряють найбільше
- Яким інституціям українці довіряють найбільше
- Чию роботу українці оцінюють найвище і за кого б віддали голос
- Ставлення громадян до ситуації в Україні під час війни
- Чи готові українці до виборів під час воєнного стану
Кому з політичних діячів українці довіряють найбільше
Згідно з результатами опитування, позитивний баланс довіри-недовіри серед українців мають:
- екс-головком і нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний (72% довіряють, 22% не довіряють)
- начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (55% довіряють, 32% не довіряють)
Крім того, до п'ятірки діячів за рівнем довіри громадян потрапили:
- президент України Володимир Зеленський
- шоумен і громадський активіст Сергій Притула
- чинний головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Яким інституціям українці довіряють найбільше
Якщо говорити про рівень довіри до інституцій, то найбільшу довіру, згідно з опитуванням, мають:
- армія - 90%
- волонтери - 80%
- Головне управління розвідки (ГУР) МОУ - 61%
- Православна церква України (ПЦУ) - 58%
- громадські активісти - 58%
Позитивний баланс довіри має також Служба безпеки України (СБУ) - 52% опитаних їй довіряють, 42% - не довіряють.
Чию роботу українці оцінюють найвище і за кого б віддали голос
З дослідження випливає, що респонденти найбільш позитивно оцінюють роботу:
- посла Валерія Залужного (66%)
- очільника ГУР Кирила Буданова (65%)
- президента Володимира Зеленського (46%)
- голови СБУ Василя Малюка (43%)
- головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського (37%)
Якщо говорити про політичні вподобання, найбільше опитаних українців готові проголосувати за умовну партію Валерія Залужного (34%).
За партію Володимира Зеленського - 12% громадян.
Замикає умовну трійку "Європейська солідарність" з рейтингом 9%.
Крім того, 7% опитаних проголосували б за умовну партію Кирила Буданова, а по 6% могли б отримати:
- партія Дмитра Разумкова
- "Батьківщина"
- партія Сергія Притули
В умовному президентському рейтингу найбільше респондентів готові проголосувати за:
- Валерія Залужного - 42%
- Володимира Зеленського - 22%
- Кирила Буданова - 18%
- Петра Порошенка - 10%
- Дмитра Разумкова - 7%
Ставлення громадян до ситуації в Україні під час війни
Згідно з опитуванням, 60% респондентів вважає, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямку, тоді як 30% - що у правильному.
Інші 10% не змогли дати відповідь на це запитання.
До трійки основних соціально-економічних проблем, які найбільше впливають на життя українців, потрапили:
- хабарництво та корупція у владі (51%)
- збільшення цін на продукти харчування (43%)
- високі тарифи на комунальні послуги (39%)
Оцінюючи можливі терміни тривалості війни, більшість респондентів - 47% - відповіли, що війна триватиме ще понад рік.
Крім того, в межах опитування українців запитали про їхнє ставлення до заморожування та завершення війни.
60% опитаних сказали, що рішення про "заморожування війни" та початок переговорів з врегулювання конфлікту дуже або можливо потрібне.
При цьому 35% вважають це недоречним або категорично проти "заморожування" війни. Ще 4% відповісти на це питання не змогли.
Чи готові українці до виборів під час воєнного стану
Говорячи про можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану, підтримали таку ідею 33% опитаних громадян.
Тим часом 64% респондентів виступили проти.
Насамкінець, більшість респондентів не підтримує введення електронного голосування під час виборів - 57% проти 38%.
Однак в тому, що стосується можливості електронного голосування для українців за кордоном, думки розділились порівну - по 47% "за" і "проти".
Зазначимо, що дослідження було проведене на замовлення American Political Services, LLC (метод дослідження - телефонне інтерв'ю). В цілому було опитано 1200 респондентів. Статистична похибка дослідування не перевищує 2,9%.
Нагадаємо, впродовж вересня-жовтня поточного року 63% українців готові були терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.
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