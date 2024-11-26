Украинцы сказали, какие институции и деятелей поддерживают больше всего: данные опроса
Украинцы больше доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову, чем президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социального исследования, проведенного центром "Социальный мониторинг" в период с 15 по 21 ноября 2024 года.
Содержание
- Кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего
- Каким институциям украинцы доверяют больше всего
- Чью работу украинцы оценивают выше всего и за кого бы отдали голос
- Отношение граждан к ситуации в Украине во время войны
- Готовы ли украинцы к выборам во время военного положения
Кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего
Согласно результатам опроса, положительный баланс доверия-недоверия среди украинцев имеют:
- экс-главком и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный (72% доверяют, 22% не доверяют)
- начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (55% доверяют, 32% не доверяют)
Кроме того, в пятерку деятелей по уровню доверия граждан попали:
- президент Украины Владимир Зеленский
- шоумен и общественный активист Сергей Притула
- действующий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Каким институциям украинцы доверяют больше всего
Если говорить об уровне доверия к институциям, то наибольшее доверие, согласно опросу, имеют:
- армия - 90%
- волонтеры - 80%
- Главное управление разведки (ГУР) МОУ - 61%
- Православная церковь Украины (ПЦУ) - 58%
- общественные активисты - 58%
Положительный баланс доверия также имеет Служба безопасности Украины (СБУ) - 52% опрошенных ей доверяют, 42% - не доверяют.
Чью работу украинцы оценивают выше всего и за кого бы отдали голос
Из исследования следует, что респонденты наиболее положительно оценивают работу:
- посла Валерия Залужного (66%)
- руководителя ГУР Кирилла Буданова (65%)
- президента Владимира Зеленского (46%)
- главы СБУ Василия Малюка (43%)
- главнокомандующего ВСУ Александра Сырского (37%)
Если говорить о политических предпочтениях, больше всего опрошенных украинцев готовы проголосовать за условную партию Валерия Залужного (34%).
За партию Владимира Зеленского - 12% граждан.
Замыкает условную тройку "Европейская солидарность" с рейтингом 9%.
Кроме того, 7% опрошенных проголосовали бы за условную партию Кирилла Буданова, а по 6% могли бы получить:
- партия Дмитрия Разумкова
- "Батькивщина"
- партия Сергея Притулы
В условном президентском рейтинге больше всего респондентов готово проголосовать за:
- Валерия Залужного - 42%
- Владимира Зеленского - 22%
- Кирилла Буданова - 18%
- Петра Порошенко - 10%
- Дмитрия Разумкова - 7%
Отношение граждан к ситуации в Украине во время войны
Согласно опросу, 60% респондентов считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, в то время как 30% - что в правильном.
Остальные 10% затруднились ответить на этот вопрос.
В тройку основных социально-экономических проблем, наиболее влияющих на жизнь украинцев, попали:
- взяточничество и коррупция во власти (51%)
- увеличение цен на продукты питания (43%)
- высокие тарифы на коммунальные услуги (39%)
Оценивая возможные сроки продолжительности войны, большинство респондентов - 47% - ответили, что война будет продолжаться еще больше года.
Кроме того, в рамках опроса украинцев спросили об их отношении к замораживанию и завершению войны.
60% опрошенных сказали, что решение о "замораживании войны" и начале переговоров по урегулированию конфликта очень или возможно нужно.
При этом 35% считают это неуместным или категорически против "замораживания" войны. Еще 4% ответить на этот вопрос не смогли.
Готовы ли украинцы к выборам во время военного положения
Говоря о возможности проведения выборов в Украине во время военного положения, поддержали такую идею 33% опрошенных граждан.
Тем временем 64% респондентов выступили против.
В заключение большинство респондентов не поддерживают введение электронного голосования во время выборов - 57% против 38%.
Однако в том, что касается возможности электронного голосования для украинцев за границей, мнения разделились поровну - по 47% "за" и "против".
Отметим, что исследование было проведено по заказу American Political Services, LLC (метод исследования - телефонное интервью). В общей сложности было опрошено 1200 респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9%.
Напомним, в течение сентября-октября текущего года 63% украинцев готовы были терпеть войну столько, сколько потребуется.
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