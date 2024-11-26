Украинцы сказали, какие институции и деятелей поддерживают больше всего: данные опроса

Украинцы больше доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову, чем президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социального исследования, проведенного центром "Социальный мониторинг" в период с 15 по 21 ноября 2024 года.

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Кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего

Согласно результатам опроса, положительный баланс доверия-недоверия среди украинцев имеют:

экс-главком и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный (72% доверяют, 22% не доверяют)

начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (55% доверяют, 32% не доверяют)

Кроме того, в пятерку деятелей по уровню доверия граждан попали:

президент Украины Владимир Зеленский

шоумен и общественный активист Сергей Притула

действующий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Каким институциям украинцы доверяют больше всего

Если говорить об уровне доверия к институциям, то наибольшее доверие, согласно опросу, имеют:

армия - 90%

волонтеры - 80%

Главное управление разведки (ГУР) МОУ - 61%

Православная церковь Украины (ПЦУ) - 58%

общественные активисты - 58%

Положительный баланс доверия также имеет Служба безопасности Украины (СБУ) - 52% опрошенных ей доверяют, 42% - не доверяют.

Чью работу украинцы оценивают выше всего и за кого бы отдали голос

Из исследования следует, что респонденты наиболее положительно оценивают работу:

посла Валерия Залужного (66%)

руководителя ГУР Кирилла Буданова (65%)

президента Владимира Зеленского (46%)

главы СБУ Василия Малюка (43%)

главнокомандующего ВСУ Александра Сырского (37%)

Если говорить о политических предпочтениях, больше всего опрошенных украинцев готовы проголосовать за условную партию Валерия Залужного (34%).

За партию Владимира Зеленского - 12% граждан.

Замыкает условную тройку "Европейская солидарность" с рейтингом 9%.

Кроме того, 7% опрошенных проголосовали бы за условную партию Кирилла Буданова, а по 6% могли бы получить:

партия Дмитрия Разумкова

"Батькивщина"

партия Сергея Притулы

В условном президентском рейтинге больше всего респондентов готово проголосовать за:

Валерия Залужного - 42%

Владимира Зеленского - 22%

Кирилла Буданова - 18%

Петра Порошенко - 10%

Дмитрия Разумкова - 7%

Отношение граждан к ситуации в Украине во время войны

Согласно опросу, 60% респондентов считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, в то время как 30% - что в правильном.

Остальные 10% затруднились ответить на этот вопрос.

В тройку основных социально-экономических проблем, наиболее влияющих на жизнь украинцев, попали:

взяточничество и коррупция во власти (51%)

увеличение цен на продукты питания (43%)

высокие тарифы на коммунальные услуги (39%)

Оценивая возможные сроки продолжительности войны, большинство респондентов - 47% - ответили, что война будет продолжаться еще больше года.

Кроме того, в рамках опроса украинцев спросили об их отношении к замораживанию и завершению войны.

60% опрошенных сказали, что решение о "замораживании войны" и начале переговоров по урегулированию конфликта очень или возможно нужно.

При этом 35% считают это неуместным или категорически против "замораживания" войны. Еще 4% ответить на этот вопрос не смогли.

Готовы ли украинцы к выборам во время военного положения

Говоря о возможности проведения выборов в Украине во время военного положения, поддержали такую идею 33% опрошенных граждан.

Тем временем 64% респондентов выступили против.

В заключение большинство респондентов не поддерживают введение электронного голосования во время выборов - 57% против 38%.

Однако в том, что касается возможности электронного голосования для украинцев за границей, мнения разделились поровну - по 47% "за" и "против".

Отметим, что исследование было проведено по заказу American Political Services, LLC (метод исследования - телефонное интервью). В общей сложности было опрошено 1200 респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9%.