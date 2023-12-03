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Українці ще в одній країні Європи тепер можуть відновити посвідчення водія

Фото: українці ще в одній країні Європи тепер можуть відновити посвідчення водія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям у Словаччині надали можливість відновлювати посвідчення водія у зв'язку з втратою чи викраденням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

За даними відомства, обміняти посвідчення водія можна у паспортному сервісі міста Братислава. Адреса: ТЦ Ниви  -1 поверх, територія автостанції (Mlynské nivy 5A, 821 09).

Обслуговування громадян відбувається за допомогою мобільно-технічних комплексів - мікроавтобусів білого кольору з символікою "Паспортний сервіс".

Графік роботи "Паспортного сервісу" у Братиславі для обміну посвідчення водія: вівторок-п'ятниця: 10:00 - 17:00, субота: 10:00 - 15:30, неділя та понеділок - вихідні.

Обслуговування відбувається як за живою, так і за електронною чергою.

Для відновлення посвідчення водія потрібні такі документи:

  • паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то потрібно надати виписку про реєстрацію місця проживання особи або закордонний паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;
  • медична довідка (на період воєнного стану не обов'язкова).

Після того, як людина подала документи, її фотографують, створюють та надсилають заявку до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. У разі схвалення замовник отримує готове посвідчення водія.

Нагадаємо, з 22 листопада українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Йдеться про теоретичний курс.

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