Українці ще в одній країні Європи тепер можуть відновити посвідчення водія

Українцям у Словаччині надали можливість відновлювати посвідчення водія у зв'язку з втратою чи викраденням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
За даними відомства, обміняти посвідчення водія можна у паспортному сервісі міста Братислава. Адреса: ТЦ Ниви -1 поверх, територія автостанції (Mlynské nivy 5A, 821 09).
Обслуговування громадян відбувається за допомогою мобільно-технічних комплексів - мікроавтобусів білого кольору з символікою "Паспортний сервіс".
Графік роботи "Паспортного сервісу" у Братиславі для обміну посвідчення водія: вівторок-п'ятниця: 10:00 - 17:00, субота: 10:00 - 15:30, неділя та понеділок - вихідні.
Обслуговування відбувається як за живою, так і за електронною чергою.
Для відновлення посвідчення водія потрібні такі документи:
Після того, як людина подала документи, її фотографують, створюють та надсилають заявку до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. У разі схвалення замовник отримує готове посвідчення водія.
Нагадаємо, з 22 листопада українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Йдеться про теоретичний курс.
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