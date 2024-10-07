Українці серед лауреатів. ФІФА роздала індивідуальні призи за футзальний ЧС-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Призери чемпіонату світу 2024 року розділили нагороди Мундіалю. Два індивідуальні призи дісталися українцям.

Універсал "синьо-жовтих" Ростислав Семенченко здобув "Бронзовий м'яч", ставши третім найкращим футзалістом ЧС-2024 після бразильців Дієго та Марлона. Український футзаліст упродовж турніру оформив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. Він провів усі 7 матчів на "бронзовому" для збірної України турнірі.

Тим часом Даниіл Абакшин отримав "Срібний бутс" чемпіонату світу. Завдяки хет-трику в поєдинку за третє місце проти Франції (7:1) універсал піднявся на друге місце в списку бомбардирів Мундіалю (7 м'ячів). Найкращим же бомбардиром турніру став бразилець Марсель (10 голів).

Нагороди чемпіонату світу-2024 з футзалу:

"Золотий м'яч" – Дієго

"Срібний м'яч" – Марлон

"Бронзовий м'яч" – Ростислав Семенченко

"Золотий бутс" – Марсель

"Срібний бутс" – Даниіл Абакшин

"Бронзовий бутс" – Кевін Аррієта

"Золота рукавичка" – Вілліан

Збірна України на ЧС-2024

"Синьо-жовті" на груповому етапі змагалися в групі C. На старті змагань команда Олександра Косенка зазнала фіаско від майбутнього фіналіста турніру – Аргентини (1:7).

Утім, далі збірна України зібралася та видала серію позитивних результатів. У квартеті вітчизняні футзалісти розібралися з Анголою (7:2) та Афганістаном (4:1), а в плей-офф вибили Нідерланди (3:1) та Венесуелу (9:4). У півфіналі "синьо-жовті" драматично поступилися Бразилії, пропустивши гол із 10-метрового через перебір фолів (2:3).

У матчі за 3-тє місце збірна України розтрощила Францію (7:1). Українці вперше завоювали нагороди чемпіонатів світу. Бронзовими призерами стали голкіпери Кирило Ципун, Олександр Сухов, Юрій Савенко, а також універсали Назар Швед, Андрій Мельник, Євгеній Жук, Микола Микитюк, Ростислав Семенченко, Ігор Чернявський, Даниіл Абакшин, Михайло Зварич, Артем Фаренюк, Ігор Корсун, Петро Шотурма.