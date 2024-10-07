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Украинцы среди лауреатов. ФИФА раздала индивидуальные призы за футзальный ЧМ-2024

Ташкент, Понедельник 07 октября 2024 11:59
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Украинцы среди лауреатов. ФИФА раздала индивидуальные призы за футзальный ЧМ-2024 Фото: Ростислав Семенченко (крайний слева) с призом турнира (facebook.com/@UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) отметила лучших футзалистов нынешнего Мундиаля в Узбекистане. Среди награжденных оказались представители сборной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Призеры чемпионата мира 2024 года разделили награды Мундиаля. Два индивидуальных приза достались украинцам.

Универсал "сине-желтых" Ростислав Семенченко завоевал "Бронзовый мяч", став третьим лучшим футзалистом ЧМ-2024 после бразильцев Диего и Марлона. Украинский футзалист на протяжении турнира оформил 1 мяч и отдал 3 результативных передачи. Он провел все 7 матчей на "бронзовом" для сборной Украины турнире.

Тем временем Даниил Абакшин получил "Серебряную бутсу" чемпионата мира. Благодаря хет-трику в поединке за третье место против Франции (7:1) универсал поднялся на второе место в списке бомбардиров Мундиаля (7 мячей). Лучшим же бомбардиром турнира стал бразилец Марсель (10 голов).

Награды чемпионата мира-2024 по футзалу:

  • "Золотой мяч" – Диего
  • "Серебряный мяч" – Марлон
  • "Бронзовый мяч" – Ростислав Семенченко
  • "Золотая бутса" – Марсель
  • "Серебряная бутса" – Даниил Абакшин
  • "Бронзовая бутса" – Кевин Арриета
  • "Золотая перчатка" – Виллиан

Сборная Украины на ЧМ-2024

"Сине-желтые" на групповом этапе соревновались в группе C. На старте соревнований команда Александра Косенко потерпела фиаско от будущего финалиста турнира – Аргентины (1:7).

Впрочем, дальше сборная Украины собралась и выдала серию положительных результатов. В квартете отечественные футзалисты разобрались с Анголой (7:2) и Афганистаном (4:1), а в плей-офф выбили Нидерланды (3:1) и Венесуэлу (9:4). В полуфинале "сине-желтые" драматически уступили Бразилии, пропустив гол с 10-метрового из-за перебора фолов (2:3).

В матче за 3-е место сборная Украины сокрушила Францию ​​(7:1). Украинцы в первый раз завоевали награды чемпионатов мира. Бронзовыми призерами стали голкиперы Кирилл Цыпун, Александр Сухов, Юрий Савенко, а также универсалы Назар Швед, Андрей Мельник, Евгений Жук, Николай Микитюк, Ростислав Семенченко, Игорь Чернявский, Даниил Абакшин, Михаил Зварыч, Артем Фаренюк, Игорь Корсун, Петр Шотурма.

К слову, ранее разобрали кадровые изменения Реброва в сборной Украины.

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