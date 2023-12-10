Українці без роботи можуть взяти кредит на свій бізнес: які умови

Безробітні українці з малозабезпечених сімей можуть отримати кредити, аби відкрити чи розвинути власну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Міністерство соціальної політики перезапустило розроблену раніше програму "Рука допомоги". Вона спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи.

У рамках програми особи без роботи з малозабезпечених сімей можуть отримати безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тисяч гривень. Фінансова допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власного бізнесу.

Людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки. Повернути кошти можна або частинами за складеним графіком, або одним платежем після закінчення терміну кредитування.

Важливо, що сума фінансової допомоги, яка повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ.

Фінансову допомогу не треба повертати, якщо завдяки їй підприємцем:

сплачено податки, збори і ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги, за направленням центру зайнятості, ним працевлаштовано не менше двох осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

Як скористатися програмою?

Для отримання кредиту потрібно звернутися до найближчого Центру зайнятості та подати документи: заяву про надання фінансової допомоги, бізнес-план, довідку про несудимість.

Спеціальна комісія повинна переглянути заяву та ухвалити рішення. Якщо рішення позитивне, людина має створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.

Безробіття в Україні

Станом на листопад 2023 року безробіття в Україні впало до історичного мінімуму. Кількість зареєстрованих безробітних впала до 97,3 тисячі, серед яких 72,1 тисячі - жінки.

Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скоротили з 1800 до 1000 гривень.