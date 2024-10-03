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Українці різко збільшили сплату аліментів через мобілізацію

Фото: українці почати платити більше аліментів через мобілізацію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Цьогоріч сплата аліментів в Україні зросла на 30%. Це пов'язано з тим, що батьки трьох дітей у разі заборгованості за аліментами, можуть бути мобілізовані.

Про це сказав керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.

"Якщо у батька є троє неповнолітніх дітей, він має право на відстрочку від мобілізації, але якщо він їх утримує. Тобто, утримання не означає, що бути просто фізіологічним батьком, це означає брати участь в житті дитини, в тому числі і в майновому плані та справно сплачувати аліменти у разі, якщо вони є", - сказав він.

За його словами, коли заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації.

"Такі державні механізми спонукають наших громадян більш справно сплачувати аліменти. Приріст порівняно з минулим роком становить 30%", - сказав Міненко.

Борги за аліментами

Проблема боргів за аліментами була хронічною в Україні. У 2018 році був ухвалений закон, який посилює відповідальність за несплату аліментів. Закон передбачає штрафи та виконання суспільно корисних робіт.

Згідно з законом, мінімальний розмір аліментів збільшується до прожиткового мінімуму. Якщо аліменти не сплачуються більше року, то їх розмір збільшується на 20%. Якщо борг понад 2 роки - на 30%, понад 3 роки - на 50%

Серед новацій закону європейська норма щодо виїзду дитини за кордон, податкові пільги за відповідальне батьківство.

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