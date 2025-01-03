Українці проти миру на будь-яких умовах, - соціологи

Соціологи запропонували респондентам три можливі пакети мирної угоди, які включають в себе як позитивні, так і негативні аспекти для України.

Варіант з відкладенням визволення окупованих зараз територій та забороною на вступ до НАТО, проте із вступом до ЄС, підтримують 41%, а для 47% такий варіант є категорично неприйнятним. У червні 38% готові були прийняти цей варіант, а 54% були категорично проти.

Водночас якщо Україна отримає членство в НАТО (на додачу до членства в ЄС), то навіть із відкладенням визволення окупованих зараз територій 64% готові підтримати цей варіант, а категорично проти будуть - 21%. У червні 47% були готові підтримати цей варіант, а 38% були категорично проти.

У випадку третього пакету 60% загалом прийняли би варіант членства в НАТО та ЄС і визволення Херсонської і Запорізької областей та відкладення визволення Донбасу і Криму. Були би категорично проти - 26%. У червні 57% були готові підтримати цей варіант, а 33% були категорично проти.

"Ставлення до розглянутих пакетів показує, що якби пакети включали нинішні вимоги Росії (які регулярно з’являються в медіа просторі), то абсолютна більшість категорично відкинули би їх", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у КМІС, пріоритетним лишається питання забезпечення безпеки та захисту від майбутніх вторгнень. Наприклад, більшість українців підтримують відновлення ядерної зброї.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів. Запитання про загалом готовність до територіальних поступок ставилося 985 респондентам.