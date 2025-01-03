Украинцы против мира на любых условиях, - социологи

Социологи предложили респондентам три возможных пакета мирного соглашения, которые включают в себя как положительные, так и отрицательные аспекты для Украины.

Вариант с отложением освобождения оккупированных сейчас территорий и запретом на вступление в НАТО, однако со вступлением в ЕС, поддерживают 41%, а для 47% такой вариант категорически неприемлем. В июне 38% готовы были принять этот вариант, а 54% были категорически против.

В то же время если Украина получит членство в НАТО (в дополнение к членству в ЕС), то даже с отложением освобождения оккупированных сейчас территорий 64% готовы поддержать этот вариант, а категорически против будут - 21%. В июне 47% были готовы поддержать этот вариант, а 38% были категорически против.

В случае третьего пакета 60% в целом приняли бы вариант членства в НАТО и ЕС и освобождения Херсонской и Запорожской областей и отложения освобождения Донбасса и Крыма. Были бы категорически против - 26%. В июне 57% были готовы поддержать этот вариант, а 33% были категорически против.

"Отношение к рассматриваемым пакетам показывает, что если бы пакеты включали нынешние требования России (которые регулярно появляются в медиа пространстве), то абсолютное большинство категорически отвергли бы их", - говорится в сообщении.

Как отмечают в КМИС, приоритетным остается вопрос обеспечения безопасности и защиты от будущих вторжений. Например, большинство украинцев поддерживают восстановление ядерного оружия.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов. Вопрос о в целом готовности к территориальным уступкам ставился 985 респондентам.