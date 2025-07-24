Українці просунулися в районі Часового Яру: нові карти ISW

Українські війська нещодавно просунулися в районі Часового Яру, а російські - на півночі Сумської та на заході Запорізької областей, а також у районі Борової.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Курський напрямок. Російські війська атакували в невстановлених районах Курської області 22 і 23 липня. Так звані "воєнкори" РФ повідомили, що українські війська атакували в напрямку Глушково і Теткіно.
Сумська область. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Кіндратівки (на північ від міста Суми). Вони атакували також у районі Юнаківки, Садків і Ворачиного.
Харківська область. 23 липня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте підтверджених успіхів не досягли. Російські "воєнкори" оголосили, ніби ЗС РФ просунулися на захід від Вовчанська.
Куп'янський напрямок. Російські війська атакували в районі Москівки, Соболівки, Голубівки, Західного, Дворічної та Кам'янки, а також неподалік Степової Новоселівки та Піщаного.
Лиманський напрямок. 23 липня окупаційні війська продовжили наступальні дії, проте підтвердженого прогресу не домоглися. Росіяни провели операції в напрямку Шандриголового, в районі Колодязі, Зеленої Долини, Мирного і Ямполівки, а також у районі Торського і Серебрянського лісу.
Запорізька область. Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні дані показують, що це сталося в районі села Плавні.
На Херсонському напрямку окупаційні війська успіхів не досягли.
Раніше Генштаб повідомив, що на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Російські окупанти атакують найбільше на Покровському напрямку.
Приблизні втрати ворога минулої доби склали 970 осіб. Українські захисники знищили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артсистеми, одну одиницю РСЗВ.
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