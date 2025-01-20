Українці продавали Росії мікрочіпи для ракет та дронів: їх викрили

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора трьох співробітників та засновника приватного товариства викрито за фактом пособництва державі-агресору.

За даними слідства, вони розробили план системного постачання в обхід міжнародних санкцій з України до РФ електронних компонентів, які використовуються для виробництва ракет та безпілотників.

Протягом лише 2022-2023 років учасники "схеми" переправили до Росії понад 1,5 тисячі найменувань мікроелектроніки на загальну суму близько 500 тисяч доларів.

Наразі одного із фігурантів затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Іншим працівникам компанії, які переховуються за кордоном, повідомлено про підозру заочно.