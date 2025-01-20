Украинцы продавали России микрочипы для ракет и дронов: их разоблачили

Сотрудников украинской компании разоблачили в помощи Российской Федерации. Они продавали микрочипы для ракет и дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.
Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора трех сотрудников и основателя частного общества разоблачили по факту пособничества государству-агрессору.
По данным следствия, они разработали план системной поставки в обход международных санкций из Украины в РФ электронных компонентов, которые используются для производства ракет и беспилотников.
В течение только 2022-2023 годов участники "схемы" переправили в Россию более 1,5 тысячи наименований микроэлектроники на общую сумму около 500 тысяч долларов.
Сейчас один из фигурантов задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Другим работникам компании, которые скрываются за границей, сообщено о подозрении заочно.
Напомним, что на днях СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ. Злоумышленники шпионили за локациями Сил обороны и корректировали воздушные удары Российской Федерации.
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