Украинцы продавали России микрочипы для ракет и дронов: их разоблачили

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора трех сотрудников и основателя частного общества разоблачили по факту пособничества государству-агрессору.

По данным следствия, они разработали план системной поставки в обход международных санкций из Украины в РФ электронных компонентов, которые используются для производства ракет и беспилотников.

В течение только 2022-2023 годов участники "схемы" переправили в Россию более 1,5 тысячи наименований микроэлектроники на общую сумму около 500 тысяч долларов.

Сейчас один из фигурантов задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Другим работникам компании, которые скрываются за границей, сообщено о подозрении заочно.