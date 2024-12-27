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Шахраї через соцмережі виманюють у чоловіків гроші за "виїзд за кордон": яка схема

Україна, П'ятниця 27 грудня 2024 11:52
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Шахраї через соцмережі виманюють у чоловіків гроші за "виїзд за кордон": яка схема Фото: Афера з незаконним виїздом (facebook.com.zahidnuy kordon)
Автор: Владислава Ткаченко

У Вінницькій області та Києві двоє чоловіків стали жертвами аферистів, які через Telegram обіцяли допомогу у незаконному перетині кордону. Зловмисники отримали від постраждалих грошовий переказ, але після цього зникли зі зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Шахраї обманюють чоловіків призовного віку

Двоє українців стали жертвами шахраїв, які обіцяли допомогу у незаконному перетині кордону. В обох випадках зловмисники скористалися довірою чоловіків, що шукали шляхи виїзду за межі країни, та залишили їх без грошей.

Шахрайство через Telegram

Чоловік із Вінницької області через Telegram-канал знайшов особу, яка гарантувала йому допомогу у перетині кордону. За послугу було вимагано передоплату в розмірі 4500 євро.

Гроші були переведені через матір потерпілого. Після отримання коштів шахраї надали йому інструкції щодо маршруту до кордону, але згодом зникли зі зв’язку. Зрозумівши, що став жертвою обману, чоловік був змушений звернутися до правоохоронців.

Схожа схема

Житель Києва, шукаючи способи незаконного виїзду до ЄС для працевлаштування, також звернувся до "посередників" у Telegram.

Чоловік перевів шахраям 6000 доларів. Як і в попередньому випадку, йому надали вказівки щодо подальших дій, а потім зникли зі зв’язку.

Попередження від Держприкордонслужби

Державна прикордонна служба України закликає громадян бути обережними. Шахраї активно маніпулюють чоловіками призовного віку, пропонуючи:

  • Підроблені документи.
  • Послуги "гарантованого" переправлення через кордон.

У більшості випадків жертви залишаються без грошей, а іноді - і з проблемами із законом. За даними служби, лише у 2024 році було викрито сотні каналів незаконного переправлення людей через кордон.

Оперативники попереджають, що шахрайські схеми ставлять життя людей під загрозу.

Нагадаємо, що чоловік намагався незаконно перетнути кордон з Білоруссю. Побачивши українських військовослужбовців, чоловік почав кричати до них польською мовою. Прикордонний наряд одразу затримав невідомого.

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Державна прикордонна служба
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