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Мошенники через соцсети выманивают у мужчин деньги за "выезд за границу": какая схема

Украина, Пятница 27 декабря 2024 11:52
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Мошенники через соцсети выманивают у мужчин деньги за "выезд за границу": какая схема Фото: Афера с незаконным выездом (facebook.com.zahidnuy kordon)
Автор: Владислава Ткаченко

В Винницкой области и Киеве двое мужчин стали жертвами аферистов, которые через Telegram обещали помощь в незаконном пересечении границы. Злоумышленники получили от пострадавших денежный перевод, но после этого исчезли со связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мошенники обманывают мужчин призывного возраста

Двое украинцев стали жертвами мошенников, которые обещали помощь в незаконном пересечении границы. В обоих случаях злоумышленники воспользовались доверием мужчин, которые искали пути выезда за пределы страны, и оставили их без денег.

Мошенничество через Telegram

Мужчина из Винницкой области через Telegram-канал нашел человека, который гарантировал ему помощь в пересечении границы. За услугу была потребована предоплата в размере 4500 евро.

Деньги были переведены через мать потерпевшего. После получения средств мошенники предоставили ему инструкции по маршруту до границы, но впоследствии исчезли со связи. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина был вынужден обратиться к правоохранителям.

Похожая схема

Житель Киева, ища способы незаконного выезда в ЕС для трудоустройства, также обратился к "посредникам" в Telegram.

Мужчина перевел мошенникам 6000 долларов. Как и в предыдущем случае, ему предоставили указания относительно дальнейших действий, а затем исчезли со связи.

Предупреждение от Госпогранслужбы

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан быть осторожными. Мошенники активно манипулируют мужчинами призывного возраста, предлагая:

  • Поддельные документы.
  • Услуги "гарантированной" переправки через границу.

В большинстве случаев жертвы остаются без денег, а иногда - и с проблемами с законом. По данным службы, только в 2024 году было разоблачено сотни каналов незаконной переправки людей через границу.

Оперативники предупреждают, что мошеннические схемы ставят жизнь людей под угрозу.

Напомним, что мужчина пытался незаконно пересечь границу с Беларусью. Увидев украинских военнослужащих, мужчина начал кричать к ним на польском языке. Пограничный наряд сразу задержал неизвестного.

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Государственная пограничная служба
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